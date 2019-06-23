2019/06/23 | 23:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس يعقد مجلس النواب غدا الاثنين جلسة تتضمن فقرات عدة في جدول أعمالها أبرزها استكمال التصويت على التشكيلة الوزارية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استكمال التصويت على التشكيلة الوزارية أبرز فقرات جدول البرلمان غداً وكالة خطوة برس.

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