2019/06/23 | 23:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس افاد مصدر مطلع، اليوم الاحد، بان اسماء مرشحي الوزارات الشاغرة وصلت الى مجلس النواب.وقال المصدر لـ”خطوة برس” إن “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ارسل اسماء المرشحين للوزارات الشاغرة الى مجلس النواب”.واضاف ان “الاسماء تضم كل من نجاح الشمري لوزارة الدفاع، ياسين طاهر الياسري لوزارة الداخلية، سفانة الحمداني لوزارة التربية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وصول اسماء مرشحي الوزارات الشاغرة الى مجلس النواب وكالة خطوة برس.

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