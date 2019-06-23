فوز إمام اوغلو بإنتخابات بلدية إسطنبول المعادة متقدما على يلدرم

2019/06/23 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهرت نتائج الانتخابات المعادة لبلدية إسطنبول، فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم امام اوغلو على باقي منافسيه.

وحصل أوغلو على نحو أربعة وخمسين بالمئة من أصوات الناخبين، بعد فرز ثمانية وتسعين بالمئة من صناديق الاقتراع، متقدما على مرشح حزب العدالة والتنمية بينالي يلدرم، الحاصل على نحو خمسة وأربعين بالمئة من الأصوات، والذي قدم التهنئة لإمام اوغلو بفوزه بالانتخابات.

ومن الجدير بالذكر ان أكثر من عشرة ملايين ناخب، شاركوا بالانتخابات المعادة لبلدية إسطنبول، والتي أعيدت بناء على الطعون التي قدمها حزب العدالة والتنمية الحاكم، بشأن نتائج الانتخابات الأولى، التي جرت في شهر آذار الماضي.

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