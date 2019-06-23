2019/06/23 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل/ خطوة برس أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الأحد، إلقاء القبض على 32 مطلوبا بقضايا مختلفة في المحافظة خلال الساعات الـ24 الماضية.وقالت القيادة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “قسم شرطة البلدة الصوب الكبير وسط الحلة ألقى القبض على ستة متهمين، بينما ألقى قسم شرطة الاقضية القبض على خمسة مطلوبين خلال

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 32 مطلوبا بقضايا مختلفة في بابل وكالة خطوة برس.

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