ليبيا.. إيقاف الملاحة في مطار معيتيقة بعد تعرضه لقصف

2019/06/23 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أوقفت إدارة مطار معيتيقة الدولي حركة الملاحة الجوية في المطار، إثر تعرضه للقصف مساء يوم الأحد.

وقالت الإدارة في بيان نشرته على صفحتها بموقع

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