مرشح إردوغان يقر بهزيمته بانتخابات اسطنبول.. وإمام أوغلو: تركيا أمام بداية جديدة

2019/06/23 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أقرّ مرشح "حزب العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا بن علي يلدريم، اليوم الأحد، بهزيمته في انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول.



وقد أظهرت النتائج الأولية

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