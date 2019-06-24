2019/06/24 | 00:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنبار/ خطوة برس أعلن قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم محمد صالح، اليوم الأحد، تدمير عجلة لتنظيم “داعش” وقتل 5 إرهابيين بداخلها بضربة جوية في وادي حوران بمحافظة الأنبار.وقال صالح إن “طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية أسفرت عن تدمير عجلة نوع (بيك اب نيسان) وقتل خمسة إرهابيين كانوا بداخلها في وادي حوران”.وأضاف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تدمير عجلة وقتل 5 إرهابيين بداخلها بضربة جوية في وادي حوران وكالة خطوة برس.

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