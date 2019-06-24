الكشف عن أسماء المرشحين للوزارات الشاغرة

2019/06/24 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مصدر سياسي مطلع، عن أسماء المرشحين للوزارات الأربع الشاغرة في الكابينة الحكومية.وذكر المصدر لـ/المعلومة/ ان “المرشحين هم الفريق ياسين الياسري لوزارة الداخلية، واللواء نجاح العادلي لوزارة الدفاع، وسفانه الحمداني مرشحة التربية وفاروق السوداني لوزارة العدل”.واضاف ان ” توافقا سياسيا بين الكتل بشان تمرير تلك الاسماء بدفعة واحدة”.اعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس […]

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