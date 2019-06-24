جريس الهامس - مملكة ماوية العربية بدمشق .4 على جدار الثورة السورية - رقم 215

2019/06/24 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جريس_الهامس لم تذكر جميع المصادر التي عثر عليها في هذا الموضوع إسم القائد زوج ماوية ملكة دمشق , وإسم قبيلته العربية والمتحدين مع مملكتها من السريان الآراميين والعرب واليونان ولم يتفق المؤرخون سوى على تاريخ وفاته عام ( 373 م ) دون أن يذكروا أسباب وفاته ؟ هل هي طبيعية أم غيلة أم في الحروب ؟؟وهنا لابدّ لنا من تسجيل أسماء القبائل العربية التي سكنت دمشق ومنطقتها وجنوب سورية والقلمون شمال دمشق قبل الإسلام بق......

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