الى مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات المحترمين

2019/06/24 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحية تقدير وأحترام

منذ عام 2018 ولغاية الأن أصرح عن وضع عملي كونه حالة منفردة تماما ، علما أن أول جهة أبلغها عن وضع عملي هو الجهة المختصة بعملنا والمتمثلة بسيادتكم “مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات” ولغاية الان فأن حصيلة عملي لا تتجاوز حتى 1% من نقاط العمل وكما هو معروف ومدون عند “مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات” وحتى الآن لم أتمكن من تسديد المبالغ النقدية التي أستدنتها ، وأن أي طلب أستئذان يصدر مني لتدقيق بيانات مالية دون المصادقة عليه فهذا يعني وجود أعتذار عن منح الاستئذان ، وكلامي موثق لدى سيادتكم بأنه لغاية الآن حصيلة عملي لا تساوي حتى 1% من نقاط العمل ، ولا يوجد أي شخص يعمل بالمهنة يبيع ذهبه ويستدين عدة مرات مبالغ نقدية بسبب وضع عمله ، وعند تقديمي الطلب بشكل متواصل ليس فقط للعلم به والاطلاع عليه وأنما لغرض تلافي هذا الوضع المنفرد والمعروف لدى العديد ، واليوم أجدد تقديم طلبي هذا وبما يخص عملي والذي ما يزال بنفس الوضع لغاية الآن ، فقد سبق لي وأن قدمت عدة طلبات لسيادتكم في عام 2018 ولغاية الآن والتي تخص عملي حصرا ، علما أن آخر طلب قدمته قبل أيام بتاريخ 13/6/2019 ، وأن حصيلة عملي للفترات السابقة ولغاية الأن موثقة لديكم ، وكما ذكرت بما أن “مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات” هو الجهة المختصة بعملنا فأرجو التفضل بالأهتمام لطلبي هذا وبما يخص عملي والذي ما زال قائما بنفس الوضع لغاية هذا اليوم الخميس 20/6/2019 ، وللتأكيد فقد أضطررت لبيع مصوغاتي الذهبية تباعا (وعدة مرات أرسلت بعضا من وصولات بيعي الذهب في محال بالمنصور قرب الرواد) كذلك أستدنت مبلغ نقدي من صديقتي مراقب حسابات /سندس سعدي حسين لأكثر من مرة واحدة منها بوصل (وأرسلت وصل الأستدانة عدة مرات) بالأضافة الى أستدانتي مبالغ نقدية أخرى من أقاربي ، علما بأن اليأس والأحباط وغيرها من الكلمات المشابهة غير موجودة عندي ولا أعترف بها مطلقا ، كما أن نتائج كل هذه الأوضاع تكون دائما لصالح موطني العزيز والعظيم فقد صار عراقي الاجمل وطن بالعالم ، وأن وضع عملي زاد من أهتمامي وأحترامي لمهنتي وكل الاضرار هي دعما وسببا لثباتي أكبر وأعظم لكل مبادئي السامية وثوابتي الفاضلة ، علما بأنه سبق لي وأن بلغت سيادتكم لبعض الأمور ونظرا للأوضاع القائمة لغاية الآن أؤكد عليها وكالآتي :

1-أي كلام أو تصرف معاكس ومخالف لي أرجو مواجهتي به لأثبات صحة ذلك .

2-لم أكلف أو أوكل أو أخول أي شخص بأداء أي عمل يخصني ، وهذا يعني أي موضوع يخصني يصدر من قبل أي شخص يعتبر باطلا وغير قانوني .

وبالأضافة الى الطلبات السابقة التي قدمتها وبما يخص موضوع عملي ، أرجو التفضل بالنظر والاهتمام الى طلبي هذا وبما يخص موضوع عملي أيضا .

مع تقديري وأحترامي لكم جميعا … ايمان الهاشمي

محاسب قانوني ومراقب حسابات (الخميس 20/6/2019)

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