صحيفة العراق تنشر السير الذاتية للوزارات الاربعة وسفانة الحمداني للتربية

2019/06/24 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر صحيفة العراق السير الذاتية للمرشحين الأربعة لشغل الوزارات الشاغرة في الكابينة الحكومية.فيما يلي السير الذاتية للمرشحين:-

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