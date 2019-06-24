2019/06/24 | 00:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النائب حمد الموسوي يرد على اتهامه بجلب مسلحين الى مقر قناة فضائية وكالة خطوة برس.

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