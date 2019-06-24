المنتخب الأرجنتيني يصعق قطر بثناية نظيفة ويصعد لدور الـ8 في كوبا أمريكا

2019/06/24 | 00:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى دور ربع النهائي في بطولة كوبا أميركا بعد فوزه على قطر بهدفين يوم الأحد في ختام مباريات الفريقين في

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