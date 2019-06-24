رفض عربي واسع لخطة كوشنر الاقتصادية للسلام في الشرق الأوسط

2019/06/24 | 00:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

قوبلت رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإقتصادية في إطار خطة أوسع لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بازدراء ورفض وسخط في العالم العربي، وذلك رغم

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