بغداد اليوم تنشر السير الذاتية لمرشحي ثلاث وزارات شاغرة

2019/06/24 | 00:29

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بغداد اليوم - بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، السير الذاتية لمرشحي ثلاث وزارات شاغرة في الكابينة الحكومية لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقال المتحدث باسم دولة القانون بهاء النوري في حديث خاص لـ (بغداد اليوم)، إن "أسماء المرشحين للوزارات الشاغرة وصلت الى مجلس النواب".

وأضاف، أن "المرشحين هم: ياسين الياسري لحقيبة الداخلية، وسفانة الحمداني لحقيبة التربية، وفاروق امين لحقيبة العدل"، مبينا أنه "سيتم التصويت عليهم بجلسة مجلس النواب الاثنين".

السير الذاتية للمرشحين

بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب عن تيار الحكمة اسعد المرشدي، الاحد 23 حزيران 2019، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استسلم بشكل كامل للفتح وسائرون.

وقال المرشدي خلال استضافته في برنامج "سياسي الابعاد" الذي تبثه قناة العهد، إن

بغداد اليوم - بغداد

شددت كتلة دولة القانون النيابية، الاحد 23 حزيران 2019، على الاسراع في استكمال الكابينة الوزارية.

وقال المكتب الاعلامي للكتلة في بيان، إنها "عقدت، اجتماعا لبحث عدد من القضايا المهمة، وتم خلال الاجتماع بحث

بغداد اليوم - بغداد

وضع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاحد 23 حزيران 2019، بين يدي الشعب العراقي عدة نقاط مهمة ليكون على اطلاع كامل بما يحدث خلف الكواليس السياسية البرلمانية والحكومية، وفيما أكد أن السياسيين لا زالوا مصرين على نفع انف

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