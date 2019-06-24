العراق..وصول اسماء المرشحين للوزارات الاربعة الى البرلمان

2019/06/24 | 00:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر برلماني، الاحد، عن وصول اسماء المرشحين للوزارات الاربعة الى البرلمان.

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