2019/06/24 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4A9PddQ-SNE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ستوديو الجماهير | على الاتحاد اصدار قانون يحمي اللاعبين والجماهير) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ستوديو الجماهير | على الاتحاد اصدار قانون يحمي اللاعبين والجماهير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).