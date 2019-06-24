 “أنصار الله” تقصف قوات سودانية شمال غربي حجة

2019/06/24 | 00:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..شنت جماعة أنصار الله “الحوثيين”، اليوم الأحد، قصفا على قوات سودانية عاملة ضمن التحالف العربي، في محافظة حجة شمال غربي اليمن.وأفادت قناة “المسيرة” الناطقة باسم “أنصار الله”، بأن الجماعة أطلقت صاروخا محلي الصنع نوع زلزال 1 “مداه 3 كيلو مترات”، على تجمعات لقوات سودانية، في صحراء ميدي شمال غربي حجة.في سياق آخر، […]

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