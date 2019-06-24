تسنم مناصب مهمة بالدولة واصدر بحوثا ومقالات.. من هو الياسري المرشح للداخلية

2019/06/24 | 00:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر وكالة السومرية نيوز، السيرة الذاتية للفريق ياسين طاهر الياسري المرشح لوزارة الداخلية.

والياسري من مواليد 1958 ويسكن منطقة الكرادة وسط بغداد، حيث دخل الى سلك الشرطة منذ الثامن من تشرين الثاني عام 1979 ومستمر في الخدمة دون انقطاع.وتسنم الياسري مناصب قيادية مهمة في الدولة بينها مدير جنسية واسط ومدير جنسية المثنى ومدير الجنسية العامة مرتين وحاليا مستشار وزير الداخلية.

كما اصدر مؤلفات وبحوث ومقالات تتضمن معلومات مهمة عن سلك الشرطة في مختلف اقسامه.وادناه السيرة الذاتية لمرشح وزارة الداخلية الفريق ياسين طاهر الياسري:

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