حسن أحراث - مسيرة الرباط، اليوم: من العبث الى العبث...

2019/06/24 | 00:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_أحراث كفى من التباكي بعد فوات الأوان..قوتنا في مرجعيتنا الثورية وفي تحليلنا العلمي (التحليل الملموس للواقع الملموس) وأيضا في ذكائنا السياسي.كيف نسكت عن الجرائم المفضوحة لبعض الأطراف السياسية وعن الانتهازية المقيتة لأطراف سياسية أخرى، بل أن نتعايش مع "كوكتيل"/سم قاتل تحت مختلف المسميات (ائتلافات وجبهات...)، ونلعب في آخر المطاف دور الضحية وأن نعلن "المفاجأة"؟ يقول المثل الدارج "البكاء وراء الميت خسارة"،......

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