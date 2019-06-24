الحلبوسي يبحث مع القائم بأعمال سفارة بريطانيا ملف إكمال الكابينة الوزارية

2019/06/24 | 00:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع القائم بأعمال السفارة البريطانية جون تاكنت والوفد المرافق له ملف إكمال الكابينة الوزارية، وضرورة العمل الجاد لتنفيذ البرنامج الحكومي وتحسين الخدمات للمواطنين.

كما بحث اللقاء أهمية معالجة أسباب ظهور التنظيمات المتطرفة، وإنهاء ملف النازحين بتكثيف جهود العمل لإعادة العوائل النازحة إلى مناطق سكناها، وتوفير البنى التحتية اللازمة؛ لتثبيت الاستقرار في المناطق المحررة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة تطورات الوضع الإقليمي، والتأكيد على أهمية التهدئة، والابتعاد عن التصعيد، والحفاظ على استقرار المنطقة.

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