السير الذاتية لمرشحي 4 وزارات

2019/06/24 | 00:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ رشح رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، أربعة أسماء لشغل وزارات الداخلية والدفاع والتربية والعدل التي لازالت شاغرة في كابينته ىالحكومية.والترشحيات هي (نجاح العادلي) لوزارة الدفاع و(توفيق الياسري) لوزارة الداخلية، و(فاروق الشواني) لوزارة العدل و(سفانه الحمداني) لوزارة التربية.

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