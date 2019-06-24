7 صفات يتمناها أي رجل في (شريكة حياته)

2019/06/24 | 00:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كي تكون هناك حياةٌ مشتركة بين الرجل والمرأة، لا بدّ أن تكون العلاقة بينهما قائمة على أساس

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