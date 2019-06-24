كيف تعزز علاقة أطفالك بأجدادهم

2019/06/24 | 00:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علاقة الأطفال بالأجداد مهمة جداً، إنهم يساعدونك على تعزيز قيم الحب والدعم في أسرتك، خاصة في الأوقات الصعبة، لهذا عليكِ تشجيع الأطفال على قضاء الوقت مع أجدادهم، وتعزيز العلاقة بينهم، وفيما يلي 5 طرق تساعدك على هذا.1- إرسال الصور:أرسلي صور أطفالك للأجداد في كل مناسبة، أو حتى كل يوم على سبيل المتعة، هذه الطريقة تساعد الأجداد على الشعور بأنهم جزء من حياة أحفادهم، كما تمكّنهم من مشاهدتهم وهم يكبرون، وما يساعدك أنه أصبح هناك طرق سهلة لإرسال الصور عبر وسائل التواصل المختلفة.2- المقابلات:يجب أن يحصل أطفالك على نزهات خاصة مع أجدادهم، هذا يطوّر العلاقة بينهم كثيراً، عليكِ وضع مواعيد مقابلات الأجداد مع الأحفاد في جدول الأسرة الزمني، والحرص على الالتزام بهذه المواعيد.3- الأنشطة اليدوية:أجمل هدايا يتلقّاها الأجداد هي تلك المصنوعة بأيدي أحفادهم، ساعدي طفلك على صنع هدايا يدوية باستخدام الألوان والأوراق والخامات الموجودة في المنزل، سيشعر طفلك أنه يبذل جهداً ليقدّم الحب لأجداده، كما سيفرح الأجداد بهذا الجهد المبذول من أجلهم.4- الرسائل المتبادلة:اجعلي طفلك يرسل رسائل محبة إلى أجداده، حتى لو عبر البريد الإلكتروني، هذه طريقة لتعزيز التواصل بينهم، كما أنها تدريب لطفلك على مهارات الكتابة، والتعبير عن مشاعره.5- القدوة:أنتِ أهم نموذج يحتذي به طفلك، اجعلي علاقتك جيدة بالأجداد، وتواصلي معهم بحب واهتمام، سيقلّد طفلك نفس سلوكك ويكون ودوداً معهم، ويحرص على تطوير علاقته بهم.

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