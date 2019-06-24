2019/06/24 | 00:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.عبير عبد الرحمن

تراجعت إدارة ترامب عن ردها المتوقع على حادث اسقاط الدفاعات الجوية للحرس الثوري الإيراني لطائرة التجسس الأمريكية من نوع جلوبل هوك؛ والتي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسقاط إيران الجلوبل هوك الأمريكية.. هكذا تفقد الامبراطوريات هيبتها!) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إسقاط إيران الجلوبل هوك الأمريكية.. هكذا تفقد الامبراطوريات هيبتها!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).