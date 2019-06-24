إلى أي فريق نصح صامويل إيتو لانتقال أحمد صلاح إليه؟

2019/06/24 | 00:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

نصح صامويل إيتو نجم الكاميرون السابق، محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي، بالانضمام إلى صفوف برشلونة الإسباني.

وقال إيتو في تصريحات ابرزتها شبكة بي بي

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