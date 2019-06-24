الحوثيون يستهدفون مطارات سعودية بطائرات مسيرة

2019/06/24 | 00:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة-النبأ للأخبار/أستهدفت جماعة "أنصار الله" الحوثيين، اليوم الاحد، مطاري في جازان وأبها السعوديتين بطائرات مسيرة.وقال العميد يحيى سريع المتحدث باسم وزارة الدفاع التابعة للجماعة، إن "عمليات واسعة نفذت بطائرات قاصف 2k استهدفت مطارات أبها وجيزان"، مشيرا الى أن "هذه العمليات أدت إلى تعطل الملاحة الجوية في المطارات المذكورة".

وأكد المتحدث بأسم الجماعة أن "هذا الاستهداف جاء رداً على ما أسماه جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة على الشعب اليمني، والتي كان آخرها 30 غارة خلال 48 ساعة الماضية".انتهى/س

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