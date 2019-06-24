مشاهير يجنون الملايين من إنستجرام.. وهذا سعر كل “بوست” دعائي ينشرونه

2019/06/24 | 01:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما ينشر أغلب الناس صورهم الجديدة عبر إنستجرام بهدف لفت الأنظار إليهم وزيادة عدد متابعيهم، أو لجمع أكبر عدد من “اللايكس”، فإن الأمر مختلف مع المشاهير الذين يتابعهم الملايين عبر حساباتهم الرسمية على انستجرام.فبالنسبة لعدد كبير من المشاهير، فإن إنستجرام يعد مصدرًا آخر لزيادة دخلهم، وإضافة المزيد من الأموال لحساباتهم البنكية.حيث تستغل العديد من الشركات والعلامات الشهيرة حسابات هؤلاء المشاهير من أجل الترويج لها، ولفعل هذا، فهم على استعداد لدفع آلاف الدولارات، وربما الملايين، من أجل نشر صورة واحدة.وفي الألبوم أعلاه، نرصد المشاهير الأكثر ربحًا للأموال من إنستجرام، وكم يبلغ سعر كل “بوست” أو منشور دعائي يقومون بنشره عبر حساباتهم.المزيد: صور: مشاهير الرياضة الأعلى دخلًا في 2018 alqiyady 1 صور: مشاهير الرياضة الأعلى دخلًا في 2018 صور: مشاهير الرياضة الأعلى دخلًا في 2018 صور: هؤلاء المشاهير أعلنوا طلاقهم في شهر عسلهم alqiyady 1 صور: هؤلاء المشاهير أعلنوا طلاقهم في شهر عسلهم صور: هؤلاء المشاهير أعلنوا طلاقهم في شهر عسلهم مشاهير جمعتهم الصداقة قبل دخولهم عالم النجومية..بعضهم أصدقاء طفولة alqiyady 1 مشاهير جمعتهم الصداقة قبل دخولهم عالم النجومية..بعضهم أصدقاء طفولة مشاهير جمعتهم الصداقة قبل دخولهم عالم النجومية..بعضهم أصدقاء طفولة نجمات عرب عانين من سرطان الثدي..بعضهن انتصرن عليه alqiyady 1 نجمات عرب عانين من سرطان الثدي..بعضهن انتصرن عليه نجمات عرب عانين من سرطان الثدي..بعضهن انتصرن عليه

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