عراقية تفوز بالمرتبة الأولى في مسابقة للرسم بتركيا

2019/06/24 | 01:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فازت الطالبة العراقية في ثانوية الفنون الجميلة بتركيا، شمس أكرم عدنان، بالمرتبة الأولى في

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