مدارات حرة :طوفان الفساد !!

2019/06/24 | 01:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشفت قاعدة اتمنى ان تكون خاطئة وهي ان البلدان المتخلفة والغنية في ان واحد هي اكثر بلاد

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