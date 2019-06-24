استقبال الصيف بالتزلج على الجليد في العراق

2019/06/24 | 01:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يقبل عراقيون من جميع فئات المجتمع حاليا على حلبة جديدة للتزلج على الجليد في مدينة السليمانية (شمال شرقي العراق) مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة في بعض أنحاء البلاد إلى نحو 50 درجة مئوية.



ويتولى مدربون أجانب تدريب الشغوفين بالتزلج، ومعظمهم من الأطفال، استدعتهم قاعة التزلج على الجليد في السليمانية خصيصا لهذه المهمة.



ويُعتقد أن هذه القاعة هي الأولى بمثل هذه الاستعدادات والحجم في المنطقة الكردية.



وأفادت يارا فاخر، طفلة تتعلم التزلج، “أنا متواجدة اليوم هنا مع أصدقائي لكي نتعلم التزلج على الجليد.



هذه النوعية من الرياضة تسعدنا على الرغم من أنه لم يكن بوسعنا ممارستها فيما مضى لأنها لم تكن متاحة هنا”.



وأوضحت هوب، مدربة أميركية، “يأتون إلى مرتفعات السليمانية للتزلج في حلبة التزلج السويدية على الجليد..



وجود هذه الحلبة هنا فرصة رائعة لهم ليتمكنوا من معرفة المزيد من الأنشطة الإضافية لتعلم كيفية التزلج على الجليد مثل العديد من البلدان الأخرى.



لدينا هذه الفرصة الآن هنا في كردستان لنختبر ذلك”.



وقال رجل الأعمال الكردي فاخر طيب، الذي أقام حلبة التزلج على الجليد، إن الحلبة التي افتُتحت هذا الشهر ستكون مفتوحة مجانا حتى نهاية العام لأغراض تسويقية.



وأضاف طيب، المدير التنفيذي لشركة كيوان في كردستان “الغرض من افتتاح هذا المركز هو تعليم التزلج على الجليد في العراق لأن شعبنا كان محروما من هذه الرياضة فيما مضى”.



وتابع “هناك بعض حلبات التزلج على الجليد في بعض مراكز التسوق لكنها ليست مماثلة (لهذه) من حيث الشكل والمواصفات العالمية.



نحن، كشركة محلية، نعمل من أجل الأطفال العراقيين الذين ليسوا أقل من الأطفال الآخرين في جميع أنحاء العالم.



لذلك فكرنا في بناء هذا المركز لتنميتهم وتعليمهم.



ولذلك وقعنا اتفاقية مع إحدى الشركات السويدية الأكثر شهرة (سويديش آيس رينك).



واستغرقت عملية بناء الحلبة 18 شهرا حتى اكتملت.



ويبلغ الحجم الكلي للقاعة 1700 متر مع حلبة التزلج التي تمتد وحدها أكثر من 800 متر.



وهناك بعض حلبات التزلج على الجليد في مدن عراقية أخرى، بينها أربيل، حيث تبلغ تكلفة التزلج لمدة ساعة واحدة على الجليد 4.2 دولار.



ويدفع الذين يرغبون في مشاهدة الحلبة فقط دون المشاركة في التزلج 0.84 دولار.



وكانت أول حلبة من نوعها في كردستان والوحيدة في العراق كله فتحت أبوابها في يونيو 2009، بأربيل عاصمة الإقليم الكردي.



ومنذ افتتاح حلبة التزلج على الجليد في مجمع رياضي وترفيهي في قلب المدينة، وهي تحظى بإقبال كبير خاصة خلال أشهر الصيف القائظ ويتوافد عليها كثيرون من مناطق أخرى في العراق.



ويعتبر الزائرون القادمون من العاصمة بغداد أن حلبة التزلج هي موقع الجذب الرئيسي للزوار في كردستان، وسيكون لحلبة التزلج الجديدة زوارها أيضا، حيث ستجمع سكان شمال العراق وبقية المناطق الأخرى خلال أشهر الصيف الحارة بين أرجائها.

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