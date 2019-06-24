مجلس الديوانية يجمد عمل محافظ المدينة بعد اتهامه بقضايا تتعلق بالفساد

2019/06/24 | 01:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

قرر مجلس محافظة الديوانية، الاثنين، سحب يد المحافظ سامي الحسناوي عن اداء مهام عمله ولحين الانتهاء من الاستجواب والدعاوى المنظورة امام المحاكم ومجلس مكافحة

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