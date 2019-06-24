شرطة كربلاء تلقي القبض على شخص قتل شقيقه وحاول تسجيلها ضد مجهول

2019/06/24 | 01:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت مفارز شرطة كربلاء، من إلقاء القبض على شخص قام بقتل شقيقته لوجود خلافات عائلية.

وقال بيان صحفي لشرطة المحافظة، مساء الاحد، إنه "بعد

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