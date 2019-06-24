مجلس الديوانية يقرر سحب يد المحافظ سامي الحسناوي

2019/06/24 | 01:31

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بغداد اليوم - الديوانية

قرر مجلس محافظة الديوانية، الاثنين، سحب يد المحافظ سامي الحسناوي عن اداء مهام عمله ولحين الانتهاء من الاستجواب والدعاوى المنظورة امام المحاكم ومجلس مكافحة الفساد.

وقال المجلس في بيان، انه "عقد جلسة طارئة واتخذ عددا من القرارات التي تخص المحافظة، منها، انهاء عطلة الفصل التشريعي المتخذة في جلسة مجلس المحافظة سابقا وذلك لغرض حسم موضوع المصادقة على خطة تنمية الاقاليم للعام الحالي 2019 وكذلك حسم جملة من الموضوعات المهمة والتي تخدم المصلحة العامة في المحافظة".

وقرر المجلس، "سحب يد المحافظ سامي الحسناوي عن اداء مهام عمله ولحين الانتهاء من الاستجواب والدعاوى المنظورة امام المحاكم ومجلس مكافحة الفساد، جاء ذلك استنادا الى توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة من مجلس المحافظة ولوجود دعاوى منظورة امام المحاكم والمجلس الاعلى لمكافحة الفساد".

وكلف المجلس، "مالك كاظم كاطع نائب المحافظ بمهام عمل محافظ الديوانية المسحوب اليد لحين الانتهاء من استجوابه، والغاء قرار مجلس المحافظة الخاص بتنصيب رئيس لهيئة الاستثمار في الديوانية، وذلك كونه مخالف للشكلية القانونية المنصوص عليها في تنصيب المدراء العامون.

وقرر "الغاء قرار مجلس المحافظة الخاص بتسمية باسم عبد عطية رئيسا للجنة بلدية المركز في مجلس المحافظة والابقاء على ميثم موسى خسباك رئيسا للجنة بلدية المركز وبلدية الدغارة، وتثبيت المهندس الاقدم ضياء رحمن مديرا لمديرية مجاري الديوانية".

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وتنص الوثيقة التي حصلت عليها (بغداد اليوم)، بعنوان (ا

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