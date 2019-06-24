الجيش التركي يعلن حصيلة عملياته الحدودية داخل إقليم كوردستان

2019/06/24 | 01:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، مقتل ستة من عناصر حزب العمال الكوردستاني PKK في إطار عملية مستمرة في منطقة خواكورك الحدودية بإقليم كوردستان، منذ نحو شهر.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن العملية التي تحمل اسم «عملية المخلب»، والتي انطلقت في 27 أيار / مايو «مستمرة بنجاح كما هو مخطط لها».

وأشارت إلى أن عدد عناصر PKK الذين قتلوا منذ انطلاق العملية ارتفع إلى 57 مسلحاً.

وأصبح القصف التركي في المناطق الحدودية المترامية بإقليم كوردستان أمراً معتاداً منذ انهيار عملية السلام بين حزب العمال الكوردستاني PKK وأنقرة عام 2015.

وكثيراً ما يسفر القصف والهجمات المتبادلة بين الأتراك وحزب العمال عن سقوط مدنيين لاسيما الذين يسكنون في مناطق حدودية نائية.

ولطالما طالب المسؤولون الكورد بعدم اتخاذ أراضي الإقليم منطلقاً لشن هجمات على تركيا ودول الجوار.

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