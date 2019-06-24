رئيس إقليم كوردستان: بدأنا مرحلة جديدة مع بغداد تستند إلى الدستور

2019/06/24 | 01:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، أن مرحلة جديدة بدأت مع الحكومة العراقية تستند إلى الدستور، كما أكد أن الإقليم سيمنح كافة التسهيلات اللازمة للاستثمارات الأمريكية.

وكان نيجيرفان بارزاني يتحدث خلال كلمة ألقاها في مراسم توقيع اتفاقية تجارية بين كوردستان والولايات المتحدة.

وقال نيجيرفان بارزاني: «علينا جميعاً أن نستفاد من الماضي لحل المشاكل الراهنة، وقد بدأنا مرحلة جديدة مع الحكومة الاتحادية في بغداد تستند إلى الدستور، وهناك محاولات جدية لإنهاء جميع المشاكل العالقة».

وأضاف أن «مرحلة مابعد القضاء على داعش ستكون مرحلة تثبيت دعائم الاستقرار والازدهار والتنمية».

وبصدد علاقات الإقليم مع الولايات المتحدة، أكد نيجيرفان بارزاني أن حكومة كوردستان ستقدم كافة التسهيلات المتاحة للشركات الأمريكية التي ستعمل في القطاع الاقتصادي والتجاري.

وأشار إلى أهمية الاتفاقية بالنسبة لإقليم كوردستان وخصوصاً في المرحلة الحالية.

وقال رئيس إقليم كوردستان: «علاقاتنا قديمة وتاريخية مع أمريكا، لقد حاربت معنا تنظيم داعش الإرهابي، وحمت إقليم كوردستان والعراق عموماً، والآن جاء دور أمريكا من الناحية الاقتصادية والتجارية».

من جانبه قال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي أندرو بيك، خلال المراسم: «أهنىء السيد نيجيرفان بارزاني على توليه منصب رئاسة إقليم كوردستان، وأؤكد بأن دعمنا سيستمر لإقليم كوردستان في إطار الدولة العراقية، فهذه سياسة أمريكا في المنطقة، وقد عملت الولايات المتحدة على النهوض الاقتصادي في إقليم كوردستان، وحاربنا وتصدينا معاً لتنظيم داعش».

وأضاف أن «العلاقات بين إقليم كوردستان وبغداد تشهد تطوراً ملحوظاً ونحن متفائلون».

وكان وفد تجاري أمريكي قد زار اليوم مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، ووقع برتوكول تعاون بين اتحاد غرف تجارة وصناعة إقليم كوردستان، واتحاد غرف التجارة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال اسكندر محمد، المتحدث باسم اتحاد غرف تجارة وصناعة إقليم كوردستان يوم أمس لـ (باسنيوز): «سيعقد الوفد الزائر سلسلة اجتماعات مع الأطراف المعنية للاطلاع على واقع التجارة في كوردستان، ومناقشة التعاون الاقتصادي وعقد لقاءات ثنائية بين تجار كوردستان وأمريكا».

وأشار المتحدث باسم غرف تجارة وصناعة كوردستان، إلى أن الوفد الأمريكي يرأسه ستيف اوتس، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، وأندرو بيك، نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العراق وإيران، ترافقهم بيان سامي عبد الرحمن، ممثلة حكومة إقليم كوردستان في الولايات المتحدة الأمريكية.

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