أفنان القاسم - الحمار الإيراني والحمار الأميركاني وما بينهما 3

2019/06/24 | 01:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم الحمار الإيراني: بفضلي أنا الحمار الإيراني أنت الحمار الأميركاني لك ما تريد من أمانٍ.الحمار الأميركاني: أنا كذلك بفضلي أنا الحمار الأميركاني أنت الحمار الإيراني لك ما تريد من أمانٍ.الحمار الإيراني: الحمار السعودي وأخوانه الحمير الصغار أفرغوا جيوبهم في جيوبك، وجعلوا من الحمار الإسرائيلي أخاهم، وكل هذا بفضلي.الحمار الأميركاني: وماذا عن الحمار اللبناني والحمار العراقي والحمار السوري والحم......

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