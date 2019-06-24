اللجنة الأولمبية الدولية تحتفل بميلادها الـ125 بمقر جديد

2019/06/24 | 01:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

بمناسبة مرور 125 عاما على تأسيسها، وفي خضم الاستعدادات لاختيار المدينة المستضيفة للأولمبياد الشتوي في 2026، افتتحت اللجنة الأولمبية الدولية، مقرها الجديد في

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