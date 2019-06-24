هذا ما حدث للاعب ناميبيا الذي منح الفوز للمغرب

2019/06/24 | 01:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

انهار مدافع منتخب ناميبيا إتامونو كيميني، باكيا، بعدما أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة معلنا عن خسارة منتخب بلاده أمام نظيره المغربي بهدف دون

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