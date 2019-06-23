شاي أم حسن

2019/06/24 | 01:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابتسام حوسني

كم خطيئة أتيناها باسمها ؟هي الأرض عذراءمن رحمها السابعةقرون تتدلى...عروش كرمة شاحبة عروقهاتينها قبل نضجهيقف صنوفا من العذابجماهير ثكلى،تترقب جيوش عدويتلو صحفه الأولى...كي يحفر سياطهندبا غائرايستوطن بقايا دولة،تنهشها جراء صغيرةتمشي بقوافل مسيرنايوما و ليلة ،تمارس النحيبعلى ديار أحبة هجروا المكانتركوه قحلا ....

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