2019/06/24 | 01:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بهاء الدين النفطجي

قبلتني وودعتنيوقالت،،،،ستبقى وحيدا الا من خيال وسرابقلت سأخلق من السراب حقيقهتؤوهت وقالتاذهب الى تلك القهوةففيهامايطرب إذنك ما يعطر انفك مايسعد قلبكما يمتع نظرك،،،،،لك المباح واحدوالباقيات محرماتفاني سأكون جنبكلا تتلفت، كأسك يراكسيكون عيني التي ترعاك لا تُزِغ بالنظر فاني ورائكتلك عيوني كلها هناك في ذلك المقهى جالسا اراكانه مقهى قيسوهو ينتظر ليلى فان طال شوقهالن يزيد عليكهيهات لذاك الفتى ان يأتي بما أتيت

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