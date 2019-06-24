مقندى الصدر يكشف عن خلف الكواليس السياسية

2019/06/24 | 02:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عن اطلاعه الشعب العراقي بما يحدث خلف الكواليس السياسية (البرلمانية والحكومية، فيما اشار الى ان هناك اصرار على ال...

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