كم المدة القصوى المسموح بها يوميا لاستعمال سماعة الأذن؟

2019/06/24 | 02:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

لا تفارق سماعات الرأس آذان الكثير من الشباب لساعات طويلة، لكن القليل منهم من ينتبه لخطورة هذا الأمر على حاسة السمع.



فما شدة

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