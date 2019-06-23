الخوار للإنتاج الفني تنظم العرس الأسطوري لأفراح آل مكتوم

2019/06/24 | 02:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشرفت شركة الخوار للإنتاج الفني وتعهدات الحفلات والمناسبات بتنظيم الحفل الغنائي الخاص بالعرس الأسطوري بمناسبة أفراح آل مكتوم الكرام في قاعات مطار آل مكتوم، والذي تغنى فيه ألمع نجوم الغناء الخليجي وهم الفنان راشد الماجد والفنانة أحلام والفنان ماجد المهندس والفنان حسين الجسمي بمشاركة فرقهم الموسيقية الخاصة.كما قامت الشركة بتجهيز الزفات الخاصة بالعرائس والتي كانت على شكل نمط جديد في عالم زفات العرائس الغنائية من حيث الكتابة والتلحين والتسجيل الموسيقي والغناء، وحملت بين طياتها الكثير من الإبداع، حيث كانت لكل عروس هوية خاصة تشكل الطبيعة وجمالها الخلاب موضوع كل قصيدة، فظهر المطر وعذوبته والشمس ونورها الساحر والقمر وليلته الحالمة، وجميع هذه القصائد كتبها الشاعر علي الخوار ولحنها كل من الملحنين فايز السعيد وعادل عبدالله، ووزعها موسيقياً الموزعين مهند خضر وزيد عادل وقام بغنائها كل من ألفنانين راشد الماجد وأحلام وحسين الجسمي، بمشاركة كورال الإمارات وكورال مجموعة الوطن الفنية، وهندسة صوت من المهندس حسين بركات، أما المكساج والماسترينغ فكان للمهندس جاسم محمد.وقدم الحفل الأسطوري الإعلاميتين المميزتين لجين عمران وأسمهان النقبي ، وقام بتنسيق الحفل الغنائي الطاقم الخاص بشركة الخوار للإنتاج الفني بإشراف الأستاذ علاء فياض والأستاذ حسن طالب، أما هندسة الصوت فكانت للمبدع فهد خوري.

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