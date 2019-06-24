تظاهرة طلابية في السليمانية تقطع شارعاً رئيساً

2019/06/24 | 02:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج العشرات من الطلاب، اليوم الاحد، في تظاهرة احتجاجية في محافظة السليمانية، باقليم كوردستان.

وأبدى الطلاب، وهم من مرحلة السادس الثانوي، في تظاهرة وقطعوا شارع الملك محمود الرئيس (شارع الستين)، احتجاجاً على الأسئلة الامتحانية.

وتجمع المحتجون في شارع الملك محمود، قرب مديرية تربية محافظة السليمانية.

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