تسريب أسماء المرشحين للوزارات الشاغرة

2019/06/24 | 02:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر سياسي مطلع، عن أسماء المرشحين للوزارات الأربع الشاغرة في الكابينة الحكومية.

وذكر المصدر ان “المرشحين هم الفريق ياسين الياسري لوزارة الداخلية، واللواء نجاح العادلي لوزارة الدفاع، وسفانه الحمداني مرشحة التربية وفاروق السوداني لوزارة العدل”.

واضاف ان ” توافقا سياسيا بين الكتل بشان تمرير تلك الاسماء بدفعة واحدة”.

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