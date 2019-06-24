الحلبوسي وعلاوي يستعرضان المستجدات السياسية

2019/06/24 | 02:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

استعرض رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، اخر المستجدات السياسية في البلاد، في حين ناقش مع القائم بأعمال السفارة البريطانية ملف إكمال الكابينة الوزارية.

وذكر مكتب الحلبوسي في بيان تلقته "الصباح" ان "رئيس مجلس النواب استقبل رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، وجرت خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات السياسية في البلاد، وتطورات الوضع الإقليمي، وأهمية الحفاظ على الاستقرار الداخلي".وأضاف البيان أن "اللقاء بحث ضرورة تفعيل عمل مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، وإنجاز القوانين المتأخرة ومنها ما يمسُّ حياة المواطنين في تلبية احتياجاتهم، ومراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي ومدى تقديم الخدمات ومكافحة الفساد".وأكد اللقاء على "ضرورة حسم الوزارات الشاغرة، وإكمال الكابينة الوزارية، والتصويت على الدرجات الخاصة، وإنهاء ملف إدارة الدولة بالوكالة".كما استقبل رئيس البرلمان القائم بأعمال السفارة البريطانية جون تاكنت والوفد المرافق له، وذكر مكتب الحلبوسي في بيان ثان تلقته "الصباح" أنه جرت خلال اللقاء مناقشة ملف إكمال الكابينة الوزارية، وضرورة العمل الجاد لتنفيذ البرنامج الحكومي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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