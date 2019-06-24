الكعبي: ندعم تعميم تجربة مشروع {ألق بغداد}

2019/06/24 | 02:52

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بغداد / الصباح

ثمن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي دور الفنان نصير شمة وغيره من الفنانين والأدباء والشعراء الذين اهتموا بالقضايا الإغاثية والإنسانية، مؤكداً دعمه لجميع المبادرات والفعاليات الخيرية والخدمية والإنسانية ولاسيما التي تتعلق بتعميم تجربة مشروع "ألق بغداد" في عموم العاصمة.

وذكر بيان لمكتب النائب الأول، تلقته "الصباح"، ان الكعبي أكد، خلال استقباله الفنان العراقي نصير شمة، "دعمه جميع المبادرات والفعاليات الخيرية والخدمية والإنسانية ولاسيما التي تتعلق بتعميم تجربة مشروع "ألق بغداد" في عموم العاصمة بعد نجاحها في تطوير عدة ساحات في بغداد".

وثمن الكعبي "دور نصير شمة وغيره من الفنانين والأدباء والشعراء الذين اهتموا بالقضايا الإغاثية والإنسانية وكانوا سفراء سلام وخير من مثل العراق في الخارج".

وبحث مع الفنان شمة سبل تنفيذ مقترح الأخير المتمثل بحملة تطوير مدينة الصدر".



مبديا "استعداده الكامل لدعم اي مشروع من شأنه تأهيل وتطوير جميع مناطق بغداد".



وشدد الكعبي على "ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية للمباشرة في تنفيذ حملة التطوير المذكورة عبر اعتماد خرائط نموذجية وضمن مواصفات ومعايير دولية".

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