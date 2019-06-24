قبل أن يسقط السقف

2019/06/24 | 03:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاسم العجرش

أربعون عاما من حكم البعث؛ فعلت فعلها السلبي في الوجدان العراقي، تلتها ستة عشرة عاما عجاف، إنشغل فيها هذا الوجدان، بالخطاب السياسي وبالضخ الإعلامي،

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