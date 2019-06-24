المصالحة المجتمعية.. كيف تكون العشائر بيئة حاضنة لها؟

2019/06/24 | 03:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مارد عبد الحسن الحسون

هل يمكن ان يكون المنهج العشائري العام منطلقاً للمصالحة المجتمعية؟ لابد لي أولاً لكي أجيب على هذا السؤال ان اعرج على مفهوم

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